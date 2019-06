Seit 25 Jahren dabei: Österreichs Weg in die EU

Fast 25 Jahre ist es aus, das Österreich der EU beigetreten ist. Am 12. Juni 1994 stimmten 66,6 Prozent zu, Mitglied der Europäischen Union zu werden.

Bald 25 Jahre ist es her, dass Österreich "Ja" gesagt hat - nämlich zur Europäischen Union. Am 12. Juni 1994 fand die Volksabstimmung statt, 66,6 Prozent der Österreicher stimmten dafür: ein überraschend hoher Wert. Am 1. Jänner 1995 wurde der offizielle Beitritt vollzogen. Mag es am Anfang und bei aller Euphorie wie eine Liebesheirat gewirkt haben, so ist es doch irgendwie eine Zweckehe geworden.