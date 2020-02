Seit 2010: 38 Waffen beim Bundesheer verschwunden

Seit 2010 sind beim Bundesheer insgesamt 38 Waffen bzw. Waffenteile verschwunden. Auch Munition ging verloren.

Waffen verloren: Unterschiedliche Ursachen

Stögmüller: Verluste seien "sehr bedenklich"

Ein besonderes Augenmerk will Stögmüller auch weiterhin auf mögliche Zusammenhänge der Verluste mit Netzwerken von mutmaßlichen Rechtsextremisten in Deutschland legen - was auch der Anlassfall für die Anfrage war. In der Anfrage verwies er auf die vorübergehende Festnahme des ehemaligen deutschen Bundeswehrangehörigen Franco A. am Wiener Flughafen (im Februar 2017), bei dem "Querverbindungen zu sogenannten Waffen- und Munitionsverlusten aus deutschen Bundeswehrkasernen festgestellt" worden seien, wie es in der Anfrage heißt. Da der Betroffene auch Beziehungen zu Personen aus Österreich gehabt habe, "bei denen ebenso von einer rechtsextremen Einstellung ausgegangen werden muss", könne es auch beim Bundesheer zu derartigen Vorfällen gekommen sein, schrieben Stögmüller und seine Kollegen in der Anfrage.