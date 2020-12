Seilbahnchef Hörl will Ende der Personen-Beschränkung in Gondeln

Das Skifahren ist derzeit umstritten. Während viele Menschen fordern, dass während dem Lockdown kein Skifahren möglich ist, fordert indes Seilbahnchef Hörl ein Ende der Personen-Beschränkungen in Gondeln.

Während in den Social Media-Kanälen viele ein Ende des Skifahrens in Zeiten des Lockdowns fordern und auf die zahllosen anderen verbotenen Sportarten verweisen, fordert Seilbahn-Chef Franz Hörl ein Ende der Personenbeschränkungen in den Gondeln. Derzeit darf die Auslastung maximal 50 Prozent betragen.