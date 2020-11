Seilbahnchef Hörl hofft auf Skigebietsöffnung vor Weihnachten

Der Seilbahnchef Franz Hörl hat sich am Montag optimistisch gezeigt. Er glaubt an eine Skigebietsöffnung vor Weihnachten.

Der Obmann des Fachverbandes der Österreichischen Seilbahnen in der Wirtschaftskammer, Abg. Franz Hörl, zeigt sich "grundsätzlich optimistisch", was einen Saisonstart im Dezember betrifft. Er habe die Hoffnung auf eine Weihnachtssaison nicht aufgegeben, zeigte sich Hörl im APA-Gespräch am Montag kämpferisch. Die Skigebiete hätten "ihren Beitrag geleistet", man wolle "kein Geld vom Staat, sondern sobald wie möglich wieder die gewohnt hohen Leistungen erbringen".