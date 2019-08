Seidl/Waller bei Vienna Major 2019 ausgeschieden

Am Donnerstag sind Robin Seidl und Philipp Waller beim Vienna Major ausgeschieden. Das ÖVV-Duo verlor mit 1:2 gegen Bourne/Trevor Crabb.

Robin Seidl/Philipp Waller haben beim Beach-Volleyball-Major auf der Wiener Donauinsel den Einzug in die K.o.-Phase verpasst. Das ÖVV-Duo verlor am Donnerstag gegen die WM-Halbfinalisten Tri Bourne/Trevor Crabb (USA) nur knapp 1:2 (-20,15,-14) und schied nach der zweiten Niederlage als Gruppenletzter aus.

Vienna Major: Österreichische Teams konnten Siege erzielen

Martin Ermacora/Moritz Pristauz waren davor mit ihrem ersten Sieg in die Zwischenrunde gekommen. Ihre Gegner am Freitag sind noch offen. Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig sind bereits einen Schritt weiter und stehen im Achtelfinale. Sie treffen am Freitagvormittag auf die Weltmeisterinnen Sarah Pavan/Melissa Humana-Paredes (CAN). Zum Abschluss der Donnerstag-Spiele hatten auch noch Clemens Doppler/Alexander Horst die Chance auf den Aufstieg aus der Gruppenphase.