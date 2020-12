Seestadt Aspern mit der nachhaltigsten Energieversorgung Österreichs

100% erneuerbare Energieversorgung, zukunftsweisend und nachhaltig - diese Attribute treffen auf die Seestadt Aspern in der Wiener Donaustadt zu. Das Bauprojekt hat die nachhaltigste Energieversorgung Österreichs.

Am Bauplatz H6 in der Seestadt Aspern setzt die BauConsult Energy das um, worüber die Branche schon lange spricht. Die Wohn- und Geschäftsgebäude mit insgesamt 18.000 m2 Nutzfläche am Bauplatz H6 werden vollkommen frei von CO2-Emissionen mit Wärme und Kälte versorgt, und das zu marktüblichen Energiekosten.