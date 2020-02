Seestadt Aspern: Feuer in "Sirius-Gebäude" bei Flämmarbeiten ausgelöst

Am Mittwochabend kam es zu einem Großbrand im "Sirius-Gebäude" in Aspern. Der Brand soll durch Flämmarbeiten verursacht worden sein.

Der Großbrand im noch in Bau befindlichen "Sirius-Gebäude" in der Seestadt Aspern am Mittwochabend in Wien-Donaustadt dürfte durch Flämmarbeiten verursacht worden sein. Diese hatten während des Tages stattgefunden, dabei dürfte brennbares Material hinuntergetropft sein. Die Ermittler schließen Brandstiftung aus, sagte Polizeisprecher Markus Dittrich.