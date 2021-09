Seestadt Aspern: Baurabeiten für "Campus der Religionen" starten 2023

Die Seestadt Aspern soll einen Begegnungsort für Religionsgemeinschaften bekommen. Die Siegerprojekte des städtebaulichen Wettbewerbs können ab dem 29. September im Wiener Ringturm begutachtet werden.

"Campus der Religionen" laut Ludwig ein Friedensprojekt

Die Idee, einen "Platz für alle Religionsgemeinschaften zu suchen", geht auf 2007 zurück und wurde bereits im Jahr 2010 konkret, schilderte Gnilsen, der auch Baudirektor der Erzdiözese Wien ist. Nun scheint man endlich in die Zielgerade einzubiegen. Der Begriff "Campus" soll verdeutlichen, dass alle Religionsgemeinschaften gleichwertig und gleichrangig sind, unabhängig von ihrer zahlenmäßigen Vertretung in Wien. Im Jahr 2019 haben sich die Vertreter und Vertreterinnen von acht Religionsgemeinschaften für die Umsetzung des Projekts zu einem Verein zusammengeschlossen: die Österreichische Buddhistische Religionsgemeinschaft, die Römisch-Katholische Kirche, die Evangelische Kirche A.B., die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich, die Neuapostolische Kirche Österreich, die Sikh Religionsgemeinschaft Österreich, die Griechisch-orientalische Metropolis von Austria und die Israelitische Kultusgemeinde Wien. Das Prinzip des Miteinanders wird hochgehalten, gleichzeitig sollen aber die "eigenständigen Identitäten unangetastet bleiben".