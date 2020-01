Sechster Verdachtsfall auf Coronavirus in Wien

Lange hielt die Entwarnung nicht an, denn am Donnerstag wurde der bereits sechste Verdachtsfall auf Coronavirus in Wien gemeldet.

In Wien gibt es einen neuen Coronavirus-Verdachtsfall. Eine Philippina befindet sich mit leichten Symptomen im Kaiser-Franz-Josef-Spital. Sie hatte sich in der Nacht auf Donnerstag ins Krankenhaus begeben, hieß es aus dem Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV).

Die Frau war bereits am 20. Jänner von Hongkong nach Wien gereist. Nunmehr entwickelte sie grippeähnliche Symptome und hatte am Donnerstag unter anderem leichtes Fieber. Die Frau ist bereits der sechste Verdachtsfall in Wien. Bei den vorherigen fünf gab es in allen Fällen nach Test Entwarnung.