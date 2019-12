Wien-Ottakring: Sechs Verletzte nach Crash mit Polizeiauto

In Wien-Ottakring kam es am Dienstagabend zu Verkehrsunfall zwischen einem polizeilichen Zivilfahrzeug und einem Alkolenker. Dabei wurden sechs Personen verletzt - eine 17-Jährige erlitt schwere Verletzungen.

Ein 58-jähriger alkoholisierter Lenker (er hatte 0,64 Promille Alkohol im Blut) wollte gegen 20.10 Uhr die Koppstraße queren und die Haymerlegasse in Richtung Gablenzgasse weiter geradeaus fahren. Dabei hatte er eine Stopptafel zu beachten. Zeitgleich war ein polizeiliches Zivilfahrzeug mit Blaulicht und Folgetonhorn in der Koppstraße zu einem Einsatz Richtung stadtauswärts unterwegs.

Im Kreuzungsbereich kam es dann zu dem Zusammenstoß, bei dem ein 17-jähriges Mädchen, das am Rücksitz des Alkolenkers saß, schwer am Kopf verletzt wurde. Fünf weitere Personen erlitten leichte Verletzungen. Dabei handelte es sich um den Unfalllenker selbst, die 36-jährige Beifahrerin und die drei Beamten, die am Weg zu einem Einbruchsalarm gewesen waren. Sie wurden von der Wiener Berufsrettung erstversorgt und in ein Spital gebracht. Der Unfalllenker wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung und Alkohol am Steuer angezeigt.