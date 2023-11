Sechs Personen in Wien-Donaustadt verletzt: Tatverdächtiger bedroht Verwandte und Polizisten mit Umbringen

Nachdem in Wien-Donaustadt sechs Personen beim Einsatz von Pfefferspray verletzt wurden, gelang es der Polizei, zwei Tatverdächtige aufzuspüren. Einer der Männer schlug und trat bei die Polizisten. Außerdem bedrohte er anwesende Familienangehörige und Polizisten mit dem Umbringen.

Zu dem Vorfall kam es Montagabend gegen 20.35 Uhr. Polizeibeamte des Stadtpolizeikommandos Donaustadt wurden alarmiert, da es im Verlauf einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen offenbar zur Anwendung von Pfefferspray gekommen ist. Bei dem Vorfall erlitten sechs Personen leichte Verletzungen. Aufgrund von Beschreibungen konnten die Beamten zwei flüchtige Verdächtige in der Groß-Enzersdorfer-Straße anhalten. Einer der Verdächtigen zeigte sich äußerst aggressiv und schrie trotz wiederholter Ermahnungen in Richtung der ebenfalls anwesenden Opfer. Letztere gaben an, dass der Verdächtige auch einen Elektroschocker bei sich führte. Kurz darauf wurde die mutmaßliche Tatwaffe hinter einer Hausmauer entdeckt und sichergestellt.

Während der Feststellung der Identität griff der 21-jährige syrische Staatsangehörige die Beamten an, indem er auf sie einschlug und trat. Die Polizisten nahmen den Mann in Gewahrsam, ohne selbst verletzt zu werden. Während der Festnahme bedrohte der 21-Jährige die anwesenden Opfer und Polizisten mit dem Tode. Nach weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Festgenommene ein Verwandter der Geschädigten ist. Gegen den 21-Jährigen wurden Betretungs- und Annäherungsverbote ausgesprochen, und er befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam. Es wird wegen des Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt, mehrfacher Körperverletzung und gefährlicher Drohung ermittelt. Fest steht, dass es bereits in der Vergangenheit öfter Streit mit dem Mann gegeben habe, bei dem es sich laut Polizei eher um einen weitschichtigen Verwandten handelt.