Sechs Football-Teams starten 2021 in neue AFL-Saison

Die österreichische Footballszene will verstärkt aus der Corona-Pandemie hervorgehen. So wird die AFL nächstes Jahr mit sechs Teams zurückkehren.

Football: Heimische Liga AFL kommt 2021 mit sechs Teams zurück

In der kommenden Saison werden Titelverteidiger Vienna Vikings, Vizemeister Graz Giants, die Raiders Tirol, die Danube Dragons, die Rangers Mödling sowie die Prague Black Panthers in Österreichs höchster Spielklasse an den Start gehen. Die Saison soll von 27. März bis Ende Juli laufen. Die Austrian Bowl ist für den 31. Juli geplant, Austragungsort ist die NV Arena in St. Pölten. Bereits für 2020 erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit.