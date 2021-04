Sechs blinde Passagiere in Lkw-Anhänger entdeckt: Festnahme in Wien

Sechs Männer aus Afghanistan wurden am Mittwoch als blinde Passagiere ertappt, nachdem ein Lkw-Fahrer Geräusche von der Ladefläche seines Anhängers hörte und die Polizei alarmierte. Sie wurden festgenommen.

Am 14. April wurde die Polizei gegen 14.45 Uhr zu einem Lkw-Anhalteplatz auf der A23 im Bereich Knoten Kaisermühlen gerufen. Ein Lkw-Fahrer (32, Stbg.: Ukraine) hatte die Beamten verständigt, da er Geräusche von der Ladefläche seines Sattelhängers hörte.

Männer stiegen bei Fahrpause unbemerkt in Lkw-Anhänger ein

Die sechs Männer im Alter zwischen 15 und 27 Jahren wurden nach dem Fremdenrecht festgenommen. Der Lkw-Fahrer gab in der ersten Befragung an, eine längere Pause in Rumänien gemacht zu haben. Nur dort könne der unbemerkte Zustieg der Männer erfolgt sein.