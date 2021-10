Sebastian Meises "Große Freiheit" soll Auslandsoscar für Österreich holen

Das Drama "Große Freiheit" von Sebastian Meise wird heuer als rot-weiß-roter Kandidat für den Auslandsoscar eingereicht. Der Film wurde von einer Fachjury ausgewählt und war bereits in Cannes erfolgreich.

Sebastian Meises homosexuelles Liebesdrama "Große Freiheit" soll kommendes Jahr für Österreich den Auslandsoscar holen. Zumindest wird der Film nach seiner Weltpremiere in Cannes, wo er in der Sektion Un Certain Regard den Jurypreis erhielt, heuer als rot-weiß-roter Kandidat für den Auslandsoscar eingereicht. Dies entschied die berufene Fachjury, wie der Fachverband Film- und Musikwirtschaft in der Wirtschaftskammer am Dienstag bekanntgab.