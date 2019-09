Sebastian Kurz: Jüngster Altkanzler steht vor der Verlängerung

Sebastian Kurz ist ein Mann der Rekorde. 2017 ging er als jüngster Kanzler in die Geschichtsbücher ein, 2019 wurde er sogar (unfreiwillig) jüngster Alt-Kanzler. Nun steht wohl seine Verlängerung als Kanzler bevor.

Bruno Kreisky diente 13 Jahre

Kurz löste Kern ab

Kreiskys Parteikollege Christian Kern landete mit Kurz' erster Angelobung als Chef der türkis-blauen Koalition am 18. Dezember 2017 am anderen Ende der Tabelle: Mit nur rund eineinhalb Jahren war er der Kanzler, der sich am kürzesten im Amt halten konnte. Dieser Titel ging am Tag seiner Amtsenthebung auf Kurz über - der es damals erst auf 525 Tage gebracht hatte.