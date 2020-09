Sebastian Kurz ist ein Tiefstapler

Gastkommentar von Johannes Huber. Bei der Wiener Gemeinderatswahl geht es für die ÖVP nicht darum, ob sie 15 Prozent erreicht. Sondern darum, wie weit sie über 20 Prozent kommt.

Gegen Ende des ORF-Sommergesprächs nannte Bundeskanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz am vergangenen Montag drei Ziele für die Wiener Gemeinderatswahl am 11. Oktober: Absolute Mehrheit der SPÖ verhindern; 15 Prozent für die eigene Volkspartei; und vielleicht sogar Platz zwei (hinter der SPÖ). Im normalen Leben könnte man sich amüsieren darüber; oder sich empören, wenn man Spitzenkandidat der ÖVP wäre und Gernot Blümel heißen würde: „Aber hallo, lieber Sebastian, Du traust mir gar nichts zu?“

Dass Sebastian Kurz solche Ziele definiert, hat jedoch nichts damit zu tun, dass er Gernot Blümel unterschätzen würde. Es dient vielmehr dazu, den Wahlabend vorzubereiten. Devise: Wer die selbst definierten Erwartungen so weit übertrifft, ist ein grandioser Sieger. Anders ausgedrückt: Wenn die ÖVP 22 Prozent erreicht, ist das um die Hälfte mehr als die erwähnten 15 Prozent. Es würde fulminant wirken. Würde das Wahlziel dagegen bei realistischeren 20 liegen, wären 22 Prozent alles andere als berauschend. So einfach ist das.

Viel mehr ist im riesigen Lager langjähriger, nun aber eben enttäuschter FPÖ-Wähler zu holen. Wie das geht, hat Sebastian Kurz bei der Nationalratswahl vor wenigen Monaten gezeigt: Jeder Fünfte, der noch zwei Jahre zuvor Heinz-Christian Strache und Co. seine Stimme gegeben hatte, unterstütze diesmal die neue ÖVP von Kurz. Das sollte sich wiederholen lassen: Vor fünf Jahren hatten die Freiheitlichen in Wien 256.451 Wähler; damit kamen sie auf mehr als 30 Prozent. Gut zwei Drittel davon könnten sie nun verlieren. Wie auch immer: In Summe macht all das nachvollziehbar, dass die Volkspartei in den Umfragen der vergangenen Wochen und Monate auf bis zu 25 Prozent gekommen ist.