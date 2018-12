Scooter-Dieb in Wien-Margareten auf frischer Tat ertappt

Die Polizei nahm am Freitag einen 37-Jährigen fest, der in einen Fahrradabstellraum in der Diehlgasse einbrechen wollte.

Ein 37-jähriger Tatverdächtiger wurde am 14. Dezember gegen 12.35 Uhr von einem Zeugen dabei beobachtet, wie er mittels eines Zurrgurts Zutritt zu einem Fahrradabstellraum verschaffen wollte. Als der mutmaßliche Einbrecher den Zeugen erblickte, ergriff er die Flucht, konnte jedoch kurz später von Beamten der Polizeiinspektion Schönbrunner Straße angehalten und festgenommen werden.