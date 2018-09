Schwerverletzter bei Verkehrsunfall in Wien-Brigittenau: Pkw-Lenker beging Fahrerflucht

Ein Pkw-Lenker erfasste am Dienstagabend in Wien-Brigittenau einen Fußgänger, zog den Schwerverletzten von der Fahrbahn und beging anschließend Fahrerflucht. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In der Winarskystraße in Wien-Brigittenau ist es am Dienstag, den 11. September 2018, um circa 21.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut aktuellem Informationsstand überquerte ein 38-Jähriger auf Höhe der Hausnummer 7 die Fahrbahn und wurde von einem Pkw, der in Richtung Universumstraße unterwegs war erfasst. Der Mann wurde zu Boden geschleudert und erlitt dabei schwere Kopfverletzungen.