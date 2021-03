Schwerste Verbrennungen: Mann nach Zimmerbrand verstorben

Dienstagnachmittag kam es zu einem Zimmerbrand in Wien-Floridsdorf. Ein Mann erlitt dabei schwerste Verbrennungen. Im AKH ist er seinen Verletzungen erlegen.

Ein Mann, der am Dienstagnachmittag mit schweren Verletzungen von der Feuerwehr aus seiner brennenden Wohnung in Wien-Floridsdorf geborgen worden war, ist im AKH verstorben, wie es am Mittwoch auf Anfrage hieß. Die Einsatzkräfte waren gegen 16.00 Uhr in die Wedekindgasse gerufen worden, wo der Rauch aus dem gekippten Wohnungsfenster im vierten Stock drang.