Schwerpunktaktion gegen Roadrunner-Szene stieg in Wien

Die Landespolizeidirektion Wien hat darüber informiert, dass die Polizei nach einer Schwerpunktaktion gegen die Roadrunner-Szene in Wien in der Nacht auf Montag insgesamt 27 Anzeigen erstattet hat.

Die zivilen und uniformierten Beamten führten dabei Kontrollen am als Szene-Treffpunkt bekannten Kahlenberg sowie in der in der Nähe gelegenen Heiligenstädter Straße in Döbling durch. Zuletzt hätten sich die Beschwerden von Anrainern wieder gehäuft, hieß es von der Polizei auf APA-Anfrage.