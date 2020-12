Schwerpunktaktion gegen Pyrotechnik: 16-jähriger Wiener angezeigt

Das Stadtpolizeikommando Floridsdorf startete eine Schwerpunktaktion "Pyrotechnik". Dabei wurden die Beamten auf einen 16-Jährigen aufmerksam, dem nun ein umfangreiches verwaltungsstrafrechtliches Verfahren droht.

Am 14. Dezember gegen 18:00 Uhr konnten die Beamten im Bereich der Jedlersdorfer Straße in Wien-Floridsdorf im Zuge der Schwerpunktaktion "Pyrotechnik" einen 16-Jährigen anhalten, der in einer Gartenanlage einen pyrotechnischen Gegenstand platziert hatte. Bei den weiteren Erhebungen fanden die Beamten in der Wohnung des 16-Jährigen unzählige verbotene Knallkörper.