Schwerpunktaktion der Polizei auf Wiener Donauinsel: Mehrere Anzeigen

Im Rahmen einer Schwerpunktaktion nahm die Wiener Polizei am Freitag unter anderem Drogendealer und Spanner auf der Donauinsel ins Visier.

Die Donauinsel und Lobau sind die beliebtesten Naherholungsgebiete in Wien. Immer wieder kommt es zu Vorfällen und Konflikten zwischen Erholungssuchenden, Radfahrern und Hunderbesitzern, Meldungen über Drogenhandel an bestimmten Umschlagsplätzen oder sexuelle Belästigungen.

Die Wiener Polizei führte mit der MA 49 am 29. Mai ab 12.00 Uhr eine Schwerpunktaktion auf der Donauinsel durch, die bis in die Nachtstunden andauerte. Es folgte ein Verkehrsplanquadrat in Wien-Donaustadt.