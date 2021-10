Schwerpunkt-PCR-Testaktionen im Burgenland

Wegen steigender Corona-Neuinfektionszahlen sind im Burgenland neue Schwerpunkt-Testaktionen geplant.

In mehreren Gemeinden, in denen die Infektionszahlen besonders rasch in die Höhe geklettert sind, werden in den nächsten Tagen PCR-Teststraßen ohne Anmeldung eingerichtet.

112 Neuinfektionen im Burgenland am Nationalfeiertag

PCR-Teststraßen in Siegendorf und Wulkaprodersdorf

Die Bevölkerung von Wulkaprodersdorf und Siegendorf (Bezirk Eisenstadt Umgebung) ist aufgerufen, die PCR-Teststraße am Donnerstag in der Mehrzweckhalle aufzusuchen. In Steinbrunn ist eine solche am Freitag im Gemeinschaftshaus geöffnet. Dieses Angebot richtet sich an die Bevölkerung von Steinbrunn und Hornstein (Bezirk Eisenstadt Umgebung). Die Teststraßen sind jeweils von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Die Tests sind kostenlos.