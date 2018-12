Schwerpunkt in Wien-Ottakring: Acht Dealer am Gürtel festgenommen

Zwei Dutzend Beamte der Polizei Wien führten gestern im Bereich des Gürtels in Wien-Ottakring einen Suchtgiftschwerpunkt durch. Dabei konnten acht mutmaßliche Drogendealer festgenommen werden.

Den größten Erfolg landete die Wiener Polizei in der in der Artlgasse, wo kurz nach Mittag ein 32-jähriger Nigerianer beim Verkauf von 8 Portionskugeln Heroin um 250 Euro an einen 32-jährigen Serben beobachtet wurde. Bei einer anschließend durchgeführten Durchsuchung an seiner Wohnadresse wurde ein 33-jähriger Nigerianer angetroffen, der gerade weiteres Suchtgift für den Straßenverkauf verpackte. Bei den beiden mutmaßlichen Dealern wurden 1.375 Euro Bargeld, rund 7 Gramm Kokain, 14 Gramm Heroin und 39 Gramm Methamphetamin sichergestellt und über beide Tatverdächtigen die Untersuchungshaft verhängt.