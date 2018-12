Schwerer Verkehrsunfall in Wien-Rudolfsheim: Pkw prallt gegen Alleebaum

Am Dienstag ereignete sich ein schwerer Unfall in der Winckelmannstraße im Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus. Ein Pkw geriet ins Schleudern und prallte mit dem Heck gegen drei Alleebäume. Der Insasse wurde dabei schwer verletzt.

Am 11. Dezember 2018 gegen 23:10 Uhr musste die Berufsfeuerwehr Wien in die Winckelmannstraße in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus ausrücken. Laut Zeugenaussagen geriet ein Pkw infolge weit überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern und prallte mit dem Heck gegen drei Alleebäume. Durch den massiven Anprall wurde nicht nur der Lenker (41) lebensgefährlich verletzt, auch das Auto fing sofort Feuer. Couragierte Passanten zogen den verletzten Lenker aus dem Fahrzeug. Die Krone des touchierten Baumes brach ab und lag mitten auf der Fahrbahn.