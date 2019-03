Schwerer Verkehrsunfall auf der Prager Straße in Wien-Floridsdorf: Zwei Verletzte

Am Samstagnachmittag ereignete sich auf der Prager Straße in Wien-Floridsdorf ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Pkw-Lenker verletzt wurden. Zudem kam es zu erheblichem Sachschaden und zahlreichen beschädigten Pkw.

Wie die Wiener Polizei am Sonntag in einer Aussendung mitteilte, kam es zu im Zuge eines Fahrstreifenwechsels zu der Kollision zweier Fahrzeuge. Laut ersten Ermittlungserkenntnissen des Verkehrsunfallkommandos dürften die beiden Autos auch viel zu schnell auf der Prager Straße in Wien-Floridsdorf unterwegs gewesen sein.