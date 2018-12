Schwerer Raub in Wien-Floridsdorf: Mutmaßliche Täter festgenommen

In Wien-Floridsdorf wurden zwei männliche Tatverdächtige im Alter von 15 und 16 Jahren festgenommen. Sie sollen einen schweren Raub begangen haben.

Am Freitag gegen 22.45 Uhr wurden Polizisten in den Wasserpark in Floridsdorf wegen eines Raubes mit Messer gerufen. Sechs Personen sollen im Wasserpark von zwei jungen Burschen bedroht, geschlagen und ausgeraubt worden sein.