Schwerer Raub in Wien-Donaustadt geklärt

Am 3. Februar kam es in der Adelheid-Popp-Gasse in Wien-Donaustadt zu einem schweren Raub unter Jugendlichen. Dieser konnte geklärt werden.

Am 3. Februar waren drei vorerst unbekannte Täter mit ihrem späteren Opfer (16) gemeinsam in der Straßenbahn unterwegs und stiegen gemeinsam aus. Im Anschluss fragten sie den 16-Jährigen nach Zigaretten und Geld. Das Opfer gab an, keine Zigaretten und kein Geld bei sich zu haben. Daraufhin bedrohte einer der drei Beschuldigten das Opfer mit dem Messer. Nachdem das Opfer weiterhin kein Geld herausgab, klappte der Beschuldigte das Messer zu und sagte, alles sei nur Spaß gewesen. Dann entfernte er sich vom Tatort.

Wien-Donaustadt: Zwei Tatverdächtige ausgeforscht

Anhand von Lichtbildern und einer internen Fahndung konnten zwei der drei Beschuldigten ausgeforscht werden. Der 14-jährige Haupttäter zeigte sich geständig. Der zweite Beschuldigte, ein 13-Jähriger, verweigerte die Aussage.