Schwerer Raub in Spiellokal in Wien-Ottakring: Polizei fahndet nach Täter

Im November ereignete sich ein schwerer Raub in einem Spiellokal in der Thaliastraße in Wien-Ottakring. Die Polizei fahndet nun nach den derzeit noch unbekannten Tätern.

Am 1. November 2018 kam es in der Thaliastraße zu einem schweren Raub unter Verwendung eines Pfeffersprays. Derzeit noch unbekannte Täter betraten gegen 23:09 Uhr ein Spiellokal und bedienten einen dortigen Spielautomaten. Als keine Gäste mehr anwesend waren, attackierten die mutmaßlichen Täter eine Angestellte (35) mit dem Pfefferspray und schlugen ihr mit einer Pistole auf den Kopf.

Anschließend raubten Sie der Frau ihre Geldbörse und ergriffen die Flucht. Die 35-Jährige erlitt dabei Kopfverletzungen sowie eine Reizgaskontamination, sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro.

Die Polizei konnte durch eine Videoüberwachung Fotos der Tatverdächtigen sichern. Sachdienliche Hinweise (auch anonym) zu Identität und/oder Aufenthaltsort der gesuchten Personen werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, unter der Telefonnummer 01-31310 DW 25111 erbeten.