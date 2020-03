Schwerer Raub in Bankfiliale in Wien-Penzing: 2.000 Euro Belohnung für Hinweise

Am 28. Februar kam es zu einem Bankraub in Wien-Penzing. Nach dem mutmaßlichen Täter wird gefahndet. Für sachdienliche Hinweise wurde eine Belohnung von 2.000 Euro ausgelobt.

Am 28. Februar betrat der noch unbekannte Täter um 14.17 Uhr eine Bankfiliale in der Hütteldorfer Straße in Wien-Penzing. Nachdem er sich in der Warteschlange angestellt hatte, legte er eine schwarze Tasche auf das Kassapult, hielt eine Pistole in der Hand und bedrohte den Angestellten. Inklusive Anstellen war er sechs Minuten später wieder weg. Mit den Worten "Überfall, Geld her" hatte er Bares gefordert, außerdem den Angestellten zu mehr Eile angehalten.