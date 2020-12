Schwerer Autounfall in Wien-Liesing

Bei einem schweren Autounfall in der Nacht in der Liesinger Kolbegasse wurden zwei der vier Insassen schwer verletzt. Die Feuerwehrleute mussten hydraulisches Werkzeug einsetzen, um eine eingeklemmte Person aus dem Autowrack zu befreien.

Kolbegasse gesperrt

Die Feuerwehrleute bauten standardmäßig einen Brandschutz auf und vergrößerten mit hydraulischen Rettungsgeräten den stark deformierten Beifahrerbereich. So konnte die verletzte Person aus dem Fahrzeug befreit und von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt werden, wie auch die anderen Verletzten. Zwei Personen wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehrleute stellten das Autowrack gesichert am Straßenrand ab, verstreute Wrackteile wurden eingesammelt und in dem zerstörten Fahrzeug abgelegt. Während des Einsatzes war die Kolbegasse gesperrt. Die Unfallursache ist Gegenstand von Ermittlungen.