Schwerer Autounfall in Wien-Hernals fordert Verletzte

Die Berufsrettung Wien wurde am Freitag um 10.15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in die Hormayrgasse in Wien-Hernals gerufen. Auf der Kreuzung mit der Beheimgasse kollidierten zwei Pkw. Eines der Fahrzeuge touchierte zudem drei parkende Autos.

Der Unfall ereignete sich bei der Kreuzung der Hormayrgasse mit der Beheimgasse. Eine 39-Jährige wollte mit ihrem Auto die Hormayrgasse überqueren und stieß mit dem querenden Wagen eines dort geradeaus fahrenden 32-Jährigen zusammen. Der Mann hatte Vorrang, ob die unverletzt gebliebene 39-Jährige diesen missachtet hatte, war noch Gegenstand von Ermittlungen, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger.

Der in seinem Auto eingeklemmte 32-Jährige wurde von der Feuerwehr mittels hydraulischem Rettungsgerät befreit und gemeinsam mit den Rettungsteams schonend aus dem Fahrzeug geborgen, hieß es seitens der Berufsrettung, die gemeinsam mit dem Samariterbund im Einsatz stand. Die 23 Jahre alte Beifahrerin wurde mit leichten Kopfverletzungen und Prellungen ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Passantin von Autoreifen getroffen Der Zusammenprall der Fahrzeuge war so stark, dass sich mehrere Fahrzeugteile lösten. Eine 27-jährige Fußgängerin wurde am Gehsteig von einem Rad getroffen und leicht am Unterschenkel verletzt. Der Pkw des männlichen Lenkers prallte laut Polizei außerdem gegen ein geparktes Fahrzeug und schob dieses gegen den abgestellten Wagen davor, der wiederum gegen einen weiteren Pkw prallte.