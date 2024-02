Schwere Long Covid-Fälle rar: Angst oft unnötig

Postvirale Zustände sind durch Corona ins öffentliche Bewusstsein gerückt, obwohl sie nicht häufiger sein dürften als nach anderen Viruserkrankungen.

Verlässliche Zahlen liegen hierzulande nicht vor, laut einer finnischen Untersuchung würden 1,4 Prozent nach mindestens drei Monaten noch unter Beschwerden leiden, was angesichts der hohen Corona-Zahlen für Österreich 100.000 Betroffene bedeuten würde, wie es am Mittwoch bei einem Termin der Ärztekammer in Wien hieß.