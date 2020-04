Schweizer Studie: Fünf von sechs Corona-Infizierte bleiben unerkannt

Laut einer Genfer Studie blieben in der Schweizer Region Genf fünf von sechs Corona-Infizierte unerkannt. Laut Antikörpertests seien über 5 Prozent der Bevölkerung bereits infiziert gewesen.

Die Wissenschafter von der Universitätsklinik in Genf untersuchten 760 Personen mit Antikörpertests. Sie kamen aufgrund ihres statistischen Modells auf eine Seroprävalenz (Antikörper gegen SARS-CoV-2) von geschätzten 5,5 Prozent in der Bevölkerung im Raum Genf, wie sie Mittwoch berichteten. Die Studie ähnelte einer ersten derartigen Untersuchung in Österreich, die vor einigen Tagen vorgestellt wurde.