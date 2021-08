Schweizer Forscher warnt vor neuer "Supervariante"

"Covid-22 könnte noch schlimmer werden als das, was wir jetzt erleben", meint der Schweizer Wissenschaftler Sai Reddy im Hinblick auf neue Corona-Varianten. Impfungen müssten daher auch in Zukunft angepasst werden.

Ein in der Schweiz tätiger Wissenschafter warnt vor einer neuen Corona-Supervariante. Diese könne sich als Kombination der bestehenden Varianten bilden, sagte Sai Reddy, Assistenzprofessor am Department of Biosystem Science and Engineering der ETH in Basel, in einem Interview. "Es ist sehr wahrscheinlich, dass eine neue Variante auftaucht, bei der wir uns nicht mehr nur auf die Impfung verlassen können", erklärte der 40-jährige US-Amerikaner dem "SonntagsBlick".