Schweiz verpasst Sieg gegen Wales: 1:1 in Gruppe A

Die Schweiz hat sich in ihrem EM-Auftaktspiel gegen Wales am Samstag nicht belohnt. Das Match in der Gruppe A endete mit einem 1:1-unentschieden.

In Baku mussten sich die lange überlegenen Eidgenossen mit einem 1:1 (0:0) zufriedengeben und verpassten es, in Gruppe A einen ersten entscheidenden Schritt in Richtung Achtelfinale zu machen. Ein Treffer von Breel Embolo (49.) reichte den dominanten Schweizern nicht. Kieffer Moore (74.) rettet dem EM-Halbfinalisten von 2016 um seinen farblosen Star Gareth Bale einen glücklichen Punkt.

Der detaillierte Spielbericht folgt in Kürze