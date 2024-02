Schweigegeld-Prozess gegen Donald Trump soll am 25. März starten

Ein New Yorker Richter machte den Weg frei für den Schweigegeld-Prozess gegen Trump. ©Photo by Steven Hirsch / POOL / AFP (Archivbild)

Ein New Yorker Richter machte den Weg frei für den Schweigegeld-Prozess gegen Trump. ©Photo by Steven Hirsch / POOL / AFP (Archivbild)

Am 25. März wird Donald Trump als erster ehemaliger Präsident in der Geschichte der USA in einem Strafprozess vor Gericht gestellt. Zu Beginn des Prozesses wird zunächst eine Jury ausgewählt.

Ein Richter in New York hat den Termin für den Beginn des Strafprozesses gegen Donald Trump festgelegt, der sich der Zahlung von Schweigegeld an die Pornodarstellerin Stormy Daniels bezichtigt. Richter Juan Merchan ignorierte die Einwände der Anwälte von Trump, die den Prozesstermin als "Wahleinmischung" bezeichneten. Der Auftakt für das Verfahren ist rund siebeneinhalb Monate vor der bevorstehenden Präsidentschaftswahl geplant, bei der Trump Amtsinhaber Joe Biden herausfordern möchte.

Bereits mehrere Anklagen gegen Donald Trump

Im März des vergangenen Jahres wurde Donald Trump wegen der Zahlung von Schweigegeld in Höhe von 130.000 Dollar (120.000 Euro) an Stormy Daniels vor der Präsidentschaftswahl 2016 angeklagt. Dies war das erste Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten, dass ein ehemaliger Präsident strafrechtlich angeklagt wurde. Seitdem wurden drei weitere strafrechtliche Anklagen gegen Donald Trump erhoben, die sich unter anderem auf seine Bemühungen beziehen, seine Niederlage bei der Präsidentschaftswahl 2016 gegen den Demokraten Biden rückgängig zu machen.

self all Open preferences.

Donald Trump soll Schweigegeld als Anwaltskosten verbucht haben

Der Bezirksstaatsanwalt von Manhattan erhebt im Zusammenhang mit der Schweigegeldzahlung Vorwürfe gegen Donald Trump wegen der Fälschung von Geschäftsdokumenten in 34 Fällen. Das Schweigegeld, das von Trumps ehemaligem Anwalt Michael Cohen an die Pornodarstellerin gezahlt wurde, war an sich nicht illegal. Allerdings soll Trumps Immobilienimperium das Geld in mehreren Teilzahlungen fälschlicherweise als Anwaltskosten verbucht haben, als es an Cohen zurückgezahlt wurde. Die Darstellerin, die bürgerlich Stephanie Clifford heißt, gibt an, im Jahr 2006 eine Beziehung mit dem verheirateten Trump gehabt zu haben. Der Präsident bestreitet diese Behauptung.

self all Open preferences.