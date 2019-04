Schwedische Königsfamilie zu Besuch im Wiener Tiergarten Schönbrunn

Am Sonntagvormittag besuchte die schwedische Königsfamilie den Tiergarten Schönbrunn in Wien. Königin Silvia, Kronprinzessin Victoria und Prinzessin Estelle durften die Giraffen füttern.

Die schwedische Königsfamilie weilt derzeit für einen Privataufenthalt in Wien und hat dabei am Sonntagvormittag den Tiergarten Schönbrunn besucht. Königin Silvia, Kronprinzessin Victoria und Prinzessin Estelle bekamen eine Führung durch den Zoo und besichtigten Pandas, Löwen, Elefanten und Co. Zum Abschluss fütterten die Ehrengäste noch gemeinsam die beiden Giraffen-Weibchen Fleur und Sofie.