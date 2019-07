Schwedenbomben bieten Sommer-Workshops für kleine Zuckerbäcker

Niemetz Schwedenbomben bietet ab Juli Sommer-Workshops für kleine Zuckerbäcker. In rund zwei Stunden dürfen dort Kinder eigene Schwedenbomben backen und gestalten.

So können die großen Sommerferien kommen, denn bei Niemetz Schwedenbomben in Wiener Neudorf finden jeden Donnerstag Schwedenbomben-Workshops statt – und das den ganzen Juli und August lang! In süßen Stunden können die Konditoren von morgen ihr Können unter Beweis stellen und ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Wer schon immer Lust darauf hatte, seine eigene Schwedenbombe zu gestalten, kann sich bei einer bunten Auswahl an Fondant, süßen Toppings und Glasuren sowie unterschiedlichen Formen austoben.