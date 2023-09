Schweden vor Duell mit ÖFB-Team unter Druck

Am Dienstag-Abend zählt für Schwedens Fußball-Nationalteam gegen das ÖFB-Team in Solna nur ein Sieg, will man noch eine reelle Chance auf die Qualifikation für die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland haben.

"Wir müssen dieses Spiel gewinnen", forderte Schwedens Teamchef Janne Andersson vor dem Spiel gegen das ÖFB-Team in der Fußball-EM-Quali am Dienstag (20.45 Uhr/live ORF1).

Schweden nach Niederlagen gegen Belgien und Österreich unter Siegesdruck

Die Schweden verloren in der Qualifikationsgruppe F ihre bisherigen Schlagerspiele gegen Belgien (0:3 zu Hause) und Österreich (0:2). Um die Hoffnung auf das EM-Ticket am Leben zu halten, ist eine Leistungssteigerung notwendig, weiß Andersson. "Wir müssen es viel besser machen als in Wien, Österreich war damals viel besser", sagte der schwedische Teamchef und betonte seinen "großen Respekt vor Österreich, wo es viele Spieler gibt, die auf hohem Niveau spielen. Es wird ein hartes Spiel".

Kapitän Victor Lindelöf sieht das ganz ähnlich. "Wir wissen, was für eine Mannschaft sie sind und welche Art von Fußball sie spielen wollen. Sie waren in Österreich besser als wir und haben alle Zweikämpfe gewonnen. Wir müssen auf hohem Niveau Leistung erbringen und die Zweikämpfe gewinnen, denn das ist uns in Österreich nicht gelungen", erklärte der Abwehrchef von Manchester United.

Schweden setzt gegen ÖFB-Team auf Unterstützung von Fans

Teamchef Andersson muss auf die Verteidiger Hjalmar Ekdal (Burnley) und Ludwig Augustinsson (Anderlecht), die Mittelfeldspieler Kristoffer Olsson (Midtjylland) und Mattias Svanberg (VfL Wolfsburg) sowie Stürmer Anthony Elanga (Nottingham Forest) verzichten. Am Tag vor dem Spiel hatte er seine Startelf noch nicht festgelegt, erklärte er am Montag. Die Spielanlage stand dagegen. "Das Ziel ist wie immer zu Hause, offensiv zu spielen. Wir werden absolut aggressiv auftreten und dürfen im Pressing nicht nachlassen", sagte Andersson.

Schweden hat sich mit einem 5:0-Erfolg am Samstag in Estland für das Österreich-Match eingeschossen und damit auch die Ticketnachfrage angekurbelt. Über 40.000 Zuschauer werden in der Friends Arena in einem Vorort von Stockholm ihr Team unterstützen.