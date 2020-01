Schwechat: 65-Jährige wurde Opfer von Taschendieben

Bereits im November wurde einer 65-Jährigen in Schwechat von unbekannten Tätern die Geldbörse samt Bankomat- und Kreditkarten gestohlen.

Bisher unbekannte Täter stahlen am 12. November 2019, in der Zeit zwischen 16.00 und 18.20 Uhr, in einem Lokal im Stadtgebiet von Schwechat eine Geldbörse samt Bargeld, Bankomat- und Kreditkarten und Dokumenten. Danach behoben sie zwischen 18.25 und 18.35 Uhr bei zwei verschiedenen Bankinstituten in Schwechat Bargeld.