Schwarzfußkatze ist tödlichste Katze der Welt

Von ihrem niedlichen Aussehen soll man sich nicht täuschen lassen. Laut BBC ist die Schwarzfußkatze nämlich die “tödlichste Katze der Welt”.

Trotz ihrer kleinen Größe von nur maximal 43 cm hat die Schwarzfußkatze eine hohe Erfolgsquote bei der Jagd. Die Katze ist vom Aussterben bedroht, und ist Menschen gegenüber sehr scheu. „Mit einer Erfolgsrate von 60 Prozent ist sie die effektivste Jägerin ihrer Art. Insekten, Mäuse, Vögel und auch größere Hasen in Südafrika, Namibia und Botswana sollten sich also vor ihr in Acht nehmen“, schreibt die Haustierversicherung Agila und betont außerdem: „Sie ist kein Kuscheltier” und „nicht für ein menschliches Umfeld gemacht”.