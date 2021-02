Die S45 unterbrach ihre Fahrt am Bahnhof Handelskai.

Schwarzfahrer drohte in Wiener S45 mit "Rucksack-Dynamit"

Weil er keinen Fahrschein vorweisen konnte, drohte ein 38-Jähriger am Sonntag in der S45 mit einer Bombe, die er angeblich in seinem Rucksack trug.

In der Schnellbahnlinie S45 führte eine 21-jährige Angestellte der ÖBB am 21. Februar gegen 11.10 Uhr Fahrscheinkontrollen durch. Ein 38-jähriger polnischer Staatsangehöriger ohne Fahrschein bedrohte die Angestellte mit dem Wortlaut "Rucksack-Dynamit", die S-Bahn unterbrach daraufhin die Fahrt am Bahnhof Handelskai und die alarmierten Beamten nahmen den augenscheinlich alkoholisierten Mann vorläufig fest.