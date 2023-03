Schutzschirm für Wien Energie: FPÖ bringt Anzeige ein

Wegen dem kürzlich beschlossenen städtischen Schutzschirms für die Wien Energie bringt die Wiener FPÖ eine Anzeige bei der Finanzmarktaufsicht ein.

Wien Energie: FPÖ bringt Anzeige ein

"Nachdem der Quartalsbericht der Wien Energie im Jahr 2022 an die Öffentlichkeit gelangt ist, haben wir schwarz auf weiß, dass der Liquiditätsbedarf aufgrund der Spekulationsgeschäfte bereits zu Jahresbeginn 2022 mit 1,7 Mrd. Euro dramatisch hoch war", verwies Nepp in einer Aussendung auf jüngste Medienberichte. Nun plane man, das "Spekulationsmodell" mit risikoreichen Finanzierungen fortzusetzen.

Erneut Kritik übte auch die ÖVP. "Die Beweise, die derzeit am Tisch liegen, vor allem gegenüber Bürgermeister Michael Ludwig sind erdrückend", so der Wiener ÖVP-Klubobmann Markus Wölbitsch in einer Stellungnahme gegenüber der APA. "Es ist mehr als offensichtlich, dass er im September 2022 (Anm.: Im Zuge der Fragestunde am 21. September 2022) die Unwahrheit gesagt hat und dass er diese gesamte Causa von Stunde eins weg vertuschen wollte", kritisierte Wölbitsch. Am kommenden Freitag wird Ludwig in der gemeinderätlichen Untersuchungskommission zur Wien Energie befragt.