Schutzkonzept für Spitäler soll am Montag fertig sein

Das von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) angekündigte Schutzkonzept für Spitäler soll am Montag an die Bundesländer übermittelt werden.

Derzeit sei es "in Schlussbearbeitung durch unsere Fachexperten und den Beraterstab". Denn das entscheidende Thema ist nun "das Personal in den Spitälern selbst", hierfür soll es Verbesserungen geben.

Neues Schutzkonzept für Spitäler

Spitalsmitarbeiter sollen vorrangig auf Covid-19 getestet werden

2.388 bestätigte Infizierte gab es mit Stand Freitag 15.00 Uhr in Österreich. Anschober bejahte bei der Pressekonferenz am Vormittag die Frage, dass es eine hohe Dunkelziffer an Infizierten in Österreich gibt. "Wie groß sie tatsächlich ist, kann man nur an Beispielen anderer Länder etwa China ableiten. Das sei aber "im Grundsatz nichts schlimmes, das sind Menschen ohne Symptome", betonte Anschober. Denn sobald Personen Symptome bekommen, würden sie ohnedies die 1450 anrufen und "da kommt es zu einer Abklärung".