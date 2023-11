Schüsse auf Passanten in Wien-Meidling: Zwei Personen verletzt

Ein bislang unbekannter Schütze versetzt Wien-Meidling derzeit in Angst: Zwei Passanten wurden in den letzten Tagen durch Schüsse verletzt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Eine derzeit unbekannte Person soll am 20. November gegen 12.30 Uhr in der Wolfganggasse in Wien-Meidling mit einem Luftdruckgewehr einen Schuss abgegeben und einen 26-jährigen Mann, welcher sich in einem Park aufhielt, am Kopf getroffen haben. Der Mann alarmierte die Rettung. Er wurde notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht, es besteht keine Lebensgefahr. Das Krankenhaus setzte die Polizei über den Vorfall in Kenntnis.