Schussabgabe bei Verfolgung eines Schleppers in Mödling

Am Donnerstag verfolgte die Polizei in Mödling einen mutmaßlichen Schlepper. In einem Waldstück gaben die Beamte Schüsse "in den weichen Boden" ab, bestätigte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner.

Verletzt oder gefährdet wurde niemand, der Verdächtige setzte seine Flucht fort.

Polizei verfolgte mutmaßlichen Schlepper in Mödling

Laut Schwaigerlehner war am Donnerstag infolge einer Anzeige eine Fahndung eingeleitet worden. Bereits von der Polizei verfolgt, sprang der Gesuchte aus seinem Auto und machte sich in Richtung eines Waldgebiets auf.

Dort wurde der Mann von den Beamten mehrmals lautstark zum Stehenbleiben animiert. Schließlich fielen Schüsse ins Erdreich, "um der Forderung Nachdruck zu verleihen", wie Schwaigerlehner festhielt. Der Verdächtige machte sich dennoch aus dem Staub.

Mehrere Flüchtlinge aufgegriffen

Aufgegriffen wurden nach Polizeiangaben mehrere Flüchtlinge. Die Ermittlungen hinsichtlich dieser Personen sowie in Bezug auf den vermutlichen Schlepper dauerten am Donnerstagnachmittag an.