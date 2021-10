Schussabgabe am Volkertplatz in Wien-Leopoldstadt

Am Sonntag wurde die Wiener Polizei alarmiert, nachdem am Volkertplatz in der Leopoldstadt mehrmals geschossen wurde.

Ein 44-jähriger deutscher Staatsangehöriger soll insgesamt fünf Mal mit einer Schreckschusspistole am Volkertplatz in Wien-Leopoldstadt in die Luft geschossen haben. Der Tatverdächtige wurde von den Beamten angehalten und die Schreckschusspistole sichergestellt. Er wurde mehrfach angezeigt und ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Es wurden keine Personen verletzt, wie die Polizei am Montag in einer Aussendung mitteilte.