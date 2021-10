Schuss bei Streit an Tankstelle in Wien-Floridsdorf

In der Nacht auf Montag kam es zu einem handfesten Streit bei einer Tankstelle in Wien-Favoriten bei dem einer der beteiligten sogar einen Schuss aus einer scharfen Waffe abgabe.

Bei einem handfesten Streit ist in der Nacht auf Montag bei einer Tankstelle in Wien-Floridsdorf ein scharfer Schuss gefallen. Wenigstens sechs Personen waren einander gegen 4.30 Uhr aus ungeklärten Gründen in die Haare geraten, ein 33-Jähriger gab an, es sei ihm Bargeld geraubt wurden, ein 29-Jähriger griff zu seiner illegalen Faustfeuerwaffe und feuerte in die Luft, berichtete die Polizei am Dienstag.