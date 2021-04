Schultaschen und Rucksäcke zu teuer: Hersteller muss Geldbuße zahlen

Eltern werden hiervon wenig überrascht sein: Manche Österreicher dürften in den letzten Jahren zu viel für Schultasche oder Schulrucksack ihrer Kinder gezahlt haben. Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hat nun einen Hersteller abgestraft.

Einhaltung des UVP vom Hersteller laufend überwacht

Im Zuge der Ermittlungen habe es in Zusammenarbeit mit dem deutschen Bundeskartellamt eine Hausdurchsuchung in Deutschland gegeben, teilte die BWB am Donnerstag mit. Die kartellrechtswidrigen Verhaltensweisen seien von Jänner 2012 bis Jänner 2019 und im Online-Verkauf bis August 2016 erfolgt.